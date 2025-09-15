Более 13,7 тысячи избирателей проголосовали за глав своих регионов в Москве

Более 13,7 тысячи избирателей из регионов проголосовали за своих губернаторов в Москве. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия России.





«В течение трех днем мы наблюдали за работой избирательных комиссий на экстерриториальных участках в столице. Более 13,7 тысячи избирателей из регионов воспользовались возможностью проголосовать на «домашних» выборах, находясь в столице. Все 14 участков завершили работу», — рассказал глава Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.





После того как части ключа расшифровки были объединены, началась обработка данных электронного голосования. Центризбирком направит эти данные в избирательные комиссии регионов для подведения итогов. Элла Памфилова, председатель ЦИК, поделилась информацией о результатах голосования на избирательных участках, расположенных за пределами города.





«По итогам расшифровки бюллетеней, выданных на экстерриториальных участках в Москве, на выборах губернатора Курской области Александр Хинштейн набрал 82% голосов, на выборах губернатора Брянской области Александр Богомаз получил 68% голосов. В Камчатском крае на первом месте на столичных участках — Владимир Солодов, а по городу Севастополю — Михаил Развожаев. Эти и другие данные уже переданы в регионы для подведения итогов голосования», — цитирует ее АГН «Москва».





В Центризбиркоме собралась группа специалистов, ответственных за хранение фрагментов ключа расшифрования, который ранее был разделен на пять частей. В команду вошли Элла Памфилова, председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, Вадим Ковалев, а также представители Брянской и Курской областей. Все участники получили свои фрагменты ключа, записанные на флеш-накопители, в присутствии представителей СМИ до начала выборов.





Процесс сборки ключа расшифрования начался после завершения голосования в Москве. Перед этим была продемонстрирована целостность всех частей ключа. Терминал, использованный для разделения ключа, находился под круглосуточным видеонаблюдением в ЦИК РФ в течение трех дней голосования. Эта процедура предотвращает риск копирования ключей и обеспечивает анонимность результатов до их официального объявления.





С 12 по 14 сентября жители 19 регионов, где прошли выборы губернаторов, могли проголосовать в Москве, предварительно подав заявление через портал «Госуслуги». Они голосовали электронно с помощью терминалов, установленных на 14 экстерриториальных участках: в центрах госуслуг, метро и других общественных местах. Для получения электронного бюллетеня и голосования необходимо было предъявить паспорт и выбрать удобный участок в любой из трех дней выборов.