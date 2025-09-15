В российских регионах определились победители губернаторских выборов. Главное

Во всех 20 регионах России, где проходили губернаторские выборы, определились победители. Об итогах голосования читайте в материале Daily Storm.





В Пермском крае с результатом 70,94% победил действующий губернатор Дмитрий Махонин. В Брянской области с результатом 78,78% победил действующий глава региона Александр Богомаз. В Свердловской области с результатом 61,3% победил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Денис Паслер. В Курской области с результатом 86,92% победил врио главы региона Александр Хинштейн.





В Архангельской области с результатом 67,32% пост губернатора вновь займет действующий глава Александр Цыбульский. В Еврейской автономной области с результатом 83,02% победила врио главы региона Мария Костюк. В Камчатском крае с результатом 62,97% переизбран Владимир Солодов. В Севастополе с результатом 81,72% также победил действующий глава региона Михаил Развожаев.





В Ленинградской области с результатом 84,21% переизбрался губернатор Александр Дрозденко. В Оренбургской области с результатом 83,85% выиграл врио главы региона Евгений Солнцев. В Коми с результатом 70,04% губернатором станет врио главы республики Ростислав Гольдштейн. В Костромской области с результатом 67,63% переизбрался Сергей Ситников. В Чувашии с результатом 67,06% переизбрался самовыдвиженец Олег Николаев.





В Новгородской области с результатом 62,19% победил врио губернатора Александр Дронов. В Тамбовской области с результатом 73,84% победил врио главы региона Евгений Первышов. В Иркутской области с результатом 60,79% победил действующий губернатор Игорь Кобзев. В Татарстане с результатом 88,09% победил действующий глава республики Рустам Минниханов. В Краснодарском крае с результатом 83,41% победил действующий губернатор Вениамин Кондратьев. В Калужской области с результатом 72,24% выиграл глава региона Владислав Шапша. В Ростовской области с результатом 81,25% должность главы займет врио губернатора Юрий Слюсарь.





Только в Ненецком автономном округе депутаты окружного совета сами выберут губернатора из трех кандидатов, представленных президентом.





Некоторые из этих выборов были связаны с кадровыми перестановками в руководстве регионов. В ноябре 2024 года президент принял отставку глав Тамбовской, Ростовской, Еврейской автономной областей и Республики Коми, назначив временно исполняющих обязанности.





В декабре губернатор Курской области подал заявление о досрочном прекращении полномочий. В феврале Владимир Путин принял отставку главы Новгородской области, назначив его заместителем министра транспорта. В марте посты также покинули главы Свердловской и Оренбургской областей, а также губернатор Ненецкого автономного округа.





Выборы проходили с 12 по 14 сентября. Помимо основных выборов, в 11 регионах состоялись выборы депутатов региональных парламентов, а в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.