Starlink перестал работать у ВСУ вдоль всей линии фронта

Терминалы спутниковой связи Starlink снова перестали функционировать на всей линии фронта на Украине. Об этом сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр.





К восьми часам утра работа системы начала постепенно восстанавливаться, рассказал Бровди. Причиной сбоев, по его словам, стали глобальные технические неполадки в системах компании SpaceX.





«Вновь лег Starlink вдоль всего фронта», — цитирует его ТАСС.





По данным сервиса Downdetector, проблемы с работой спутниковой системы Starlink наблюдались в нескольких странах Европы и Азии, а также в США и Канаде. Наибольшее количество жалоб поступило в 07:30 по московскому времени. Большинство пользователей (60%) сообщили о проблемах с интернетом, 39% — о полном отсутствии связи, а 1% — о трудностях с подключением к Сети. Компания Starlink подтвердила наличие перебоев и сообщила, что занимается решением проблемы.





Терминалы Starlink активно используются украинскими военными для обеспечения доступа в интернет, координации действий, управления беспилотниками и другими средствами. На апрель 2025 года Киев получил более 50 тысяч таких терминалов.





Предыдущий масштабный сбой в работе терминалов произошел в июле. Терминалы не функционировали около двух с половиной часов. Вице-президент Starlink Майкл Николс объяснил это отказом ключевых программных сервисов, обеспечивающих работу базовой сети.