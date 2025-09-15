Взрыв прогремел в жилом доме в Ангарске, один человек погиб

Взрыв произошел в понедельник, 15 сентября, в 03:30 по местному времени в 12-м микрорайоне на втором этаже дома. В результате взрыва обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами, были выбиты двери и окна, повреждены 10 из 100 квартир и внешняя стена здания. Всего в доме зарегистрированы 250 жильцов.





Самостоятельно покинули здание 79 человек, включая 12 детей. Изначально сообщалось о двух пострадавших и одном погибшем: мужчина 40 лет был госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника, 12-летняя девочка получила ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга, а тело 56-летнего мужчины-инвалида было обнаружено при разборе завалов.





Позже в региональном СУ СКР уточнили, что количество пострадавших выросло до пяти человек. Также в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела. По предварительной информации, взрыв произошел из-за ненадлежащего использования газового оборудования в одной из квартир. Введен режим ЧС.





На месте происшествия работают сотрудники МЧС и следователи. Развернут пункт временного размещения, в котором уже находятся 22 человека, включая 12 детей. На время проведения аварийно-спасательных работ в доме отключены холодная и горячая вода, газ, подается только электричество. Организован подвоз питьевой воды.