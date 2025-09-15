В Общественной палате Москвы подвели итоги работы экстерриториальных участков

В Общественной палате Москвы подвели итоги работы экстерриториальных избирательных участков, созданных для голосования за руководителей регионов. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».





«Прежде всего, я хочу поблагодарить всех наших московских коллег: тех, кто находится сегодня в этом зале, тех, кто работал в течение трех дней на экстерриториальных избирательных участках или был наблюдателем. Впервые жители регионов получили возможность проголосовать на московских участках за глав своих регионов, и этот опыт, безусловно, получился удачным — на московской платформе мы подвели итоги очень быстро», — поделился зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.





Ольга Кириллова, глава Московской городской избирательной комиссии, сообщила, что за последние три дня на экстерриториальных избирательных участках столицы не было выявлено нарушений. По ее словам, все дни голосования прошли без инцидентов и в обычном режиме. На всех избирательных участках присутствовали общественные наблюдатели и представители парламентских партий. Кроме того, на каждом из 14 участков велось видеонаблюдение. Эти параметры формируют «московский стандарт наблюдения за выборами», который применяется в столице в последние годы, сказал председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.





Глава Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что горожане уже привыкли к использованию электронных сервисов, включая цифровые технологии для офлайн-действий, таких как голосование на выборах. Благодаря терминалам для электронного голосования процесс голосования на избирательных участках значительно ускорился. В большинстве случаев избиратели тратили всего 30 секунд на то, чтобы их данные были распознаны терминалом и их электронный голос отправлен в систему, рассказал он.





В Москве с 12 по 14 сентября проходило голосование за глав 19 регионов России. Для этого были созданы 14 экстерриториальных избирательных участков. В отличие от предыдущих выборов, они располагались не в школах, а во флагманских центрах госуслуг «Мои документы», на станции метро «Курская» и в вестибюле гостиницы «Измайлово». Жители регионов могли проголосовать на любом удобном для них участке, имея при себе паспорт и заранее поданное заявление на портале «Госуслуги». За три дня в столице свой выбор сделали более 13,7 тысячи человек.