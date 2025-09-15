Новости
В Грузии задержан известный аферист Шимон Хают, герой документального фильма «Аферист из Tinder»
Он числился в международном розыске undefined
В Грузии задержан израильский мошенник Шимон Хают, известный по документальному фильму Netflix «Аферист из Tinder». Об этом сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на МВД страны.


Мужчину арестовали в аэропорту Батуми, так как он находился в международном розыске.


Напомним, Хают представлялся сыном миллиардера Саймоном Леваевым и знакомился с женщинами через приложение Tinder. Он очаровывал жертв дорогими подарками, роскошным образом жизни и путешествиями на частных самолетах, после чего вымогал у них деньги и угрожал.


В феврале 2022 года аферист раскрыл источник своего мнимого богатства, утверждая, что ведет роскошную жизнь благодаря доходам от биткойна, и называл себя честным человеком. 

