В Грузии задержан известный аферист Шимон Хают, герой документального фильма «Аферист из Tinder»

В Грузии задержан израильский мошенник Шимон Хают, известный по документальному фильму Netflix «Аферист из Tinder». Об этом сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на МВД страны.





Мужчину арестовали в аэропорту Батуми, так как он находился в международном розыске.





Напомним, Хают представлялся сыном миллиардера Саймоном Леваевым и знакомился с женщинами через приложение Tinder. Он очаровывал жертв дорогими подарками, роскошным образом жизни и путешествиями на частных самолетах, после чего вымогал у них деньги и угрожал.





В феврале 2022 года аферист раскрыл источник своего мнимого богатства, утверждая, что ведет роскошную жизнь благодаря доходам от биткойна, и называл себя честным человеком.