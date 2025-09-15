Более семи тысяч зрителей посетили летний кинотеатр «Москино Музеон»

Летний кинотеатр «Москино Музеон» начал свою работу в парке искусств «Музеон» 26 июня 2025 года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.





С момента открытия киноплощадку под открытым небом посетили более семи тысяч зрителей.





«Кинотеатр «Москино Музеон» открылся 26 июня под живое музыкальное исполнение группы «Город 312». Первым фильмом, которые зрители смогли увидеть на новой площадке, стала классическая мелодрама Оксаны Бычковой «Питер FM». Кинотеатр подарил москвичам и гостям столицы возможность смотреть фильмы в одном из лучших парков города. С момента открытия было проведено более 150 сеансов, которые посетили более семи тысяч зрителей», — говорится в сообщении.





Репертуар кинотеатра «Москино Музеон» отличался большим разнообразием. В программе были как авторские фильмы, так и актуальные новинки проката, фестивальные хиты и вечная классика мирового кинематографа. Кроме того, кинотеатр предлагал зрителям возможность наслаждаться фильмами в оригинале с русскими субтитрами, что стало дополнительным преимуществом для ценителей кино.





Помимо регулярных показов фильмов по репертуару, в кинотеатре проводились различные специальные мероприятия. Например, все лето в «Москино Музеон» были организованы показы в рамках программ «Выбор режиссера» и «Индустрия рекомендует».





«Кинопрограмма «Выбор режиссера» предоставляла уникальную возможность познакомиться с фильмами, которые были выбраны режиссерами за их значимость, оригинальность или влияние на кинематограф. Суть программы заключалась в том, чтобы продемонстрировать разнообразие и широту художественного видения, которые приносит каждый автор. Она помогла зрителям лучше понять творческий процесс и идеи, стоящие за фильмами. Участие самих режиссеров в обсуждениях или представлениях к фильмам способствовало более глубокому восприятию и анализу их работ», — добавили в пресс-службе.





Программа «Индустрия рекомендует» создана для продвижения фильмов, получивших признание среди профессионалов киноиндустрии. Программа «Индустрия рекомендует» была направлена на то, чтобы собрать и показать зрителям лучшие фильмы, которые получили положительные отзывы от критиков, актеров, режиссеров, продюсеров и других экспертов в области кино. Она знакомила зрителей с разнообразными жанрами, стилями и темами, расширяя их кругозор и позволяя взглянуть на кино с разных ракурсов. Специальные показы в рамках этой программы не только способствовали популяризации качественного кино, но и помогали развивать культурное восприятие аудитории, как отметили в пресс-службе.





За лето зрители насладились просмотром множества фильмов, среди которых были «Выживут только любовники», «Внутри Льюина Дэвиса», «Дракула», «Таинственный поезд», «Мертвец», «Ночь на Земле», «Всеведущий читатель» и «Носферату». Также в программе были и другие кинокартины.