С Пугачевой потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей после ее первого за многие годы интервью

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал иск к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей после ее интервью. Об этом он рассказал РИА Новости.





Певица дала первое за многие годы интервью, в котором положительно высказалась о чеченском генерале, выступавшем за независимость региона, Джохаре Дудаеве. Трещев пояснил, что подал иск о защите чести и достоинства, поскольку воспринял слова Пугачевой на свой счет. Он утверждает, что певица позволила себе порочить честь президента России, усомниться в правильности его решений как верховного главнокомандующего, а также оскорбить армию и правоохранительные органы.





Мужчина намерен оставить себе всего 1 рубль компенсации, а остальные средства — 1 499 999 999 рублей — перечислить в федеральный бюджет на нужды ветеранов. Иск направлен в два московских суда одновременно и будет рассматриваться в том, который первым его зарегистрирует.





Напомним, в своем интервью певица заявила о «предательстве со стороны Родины».