Михаил Развожаев: электронное голосование в Москве расширило возможности севастопольцев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил благодарность Москве за организацию экстерриториальных избирательных участков в столице. Об этом он заявил журналистам, передает АГН «Москва».





«Для Севастополя, третьего города федерального значения в стране, города-героя, особенно значимо, что люди в этом году получили возможность реализовать свое конституционное право в столице России с использованием передовых технологий. Это наглядный пример того, как современные решения делают выборы еще более доступными и прозрачными. Мы благодарны Москве за то, что севастопольцы смогли проголосовать, даже находясь вдали от родного города. Ведь каждый голос — это вклад в будущее Севастополя», — сказал политик.





Развожаев отметил, что внедрение электронного голосования стало значительным шагом в развитии избирательной системы. Кандидат в губернаторы, находясь в Москве, в период голосования также принял участие в видеоконференции с общественным инфоцентром. Он обсудил особенности голосования на экстерриториальных участках с Петром Толстым, заместителем председателя Госдумы.





С 12 по 14 сентября жители 19 субъектов РФ могли проголосовать в Москве, предварительно подав заявление на «Госуслугах». Избиратели голосовали онлайн через специальные терминалы, установленные на 14 экстерриториальных участках: в центрах госуслуг, метро и других общественных местах. Для участия необходимо было прийти на выбранный участок с паспортом в один из трех дней голосования.