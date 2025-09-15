Шапша: Электронное голосование в Москве помогло калужанам реализовать свое право

Избранный губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил признательность властям Москвы за создание экстерриториальных избирательных участков для жителей регионов. Об этом он сообщил журналистам, передает Агентство городских новостей «Москва».





Избиратели из Калужской области, которые в период с 12 по 14 сентября находились в Москве, смогли воспользоваться современными электронными терминалами для голосования. Шапша отметил технологичность и эффективность этого метода.





«Очень ценим возможность, которую Москва предоставила нашим избирателям. Это прекрасный пример современного подхода к организации избирательного процесса, который учитывает интересы и обстоятельства людей и соответствует вызовам времени. Теперь жители Калужской области, находясь в столице по работе или в поездке, смогли легко принять участие в выборах», — сказал он.





Все политические партии направили своих наблюдателей как на обычные избирательные участки в регионах, так и на экстерриториальные пункты в Москве. Эти наблюдатели прошли специальную подготовку, чтобы быть в курсе основных принципов работы таких участков и разбираться в процессе электронного голосования с использованием терминалов.





Жители 19 субъектов РФ, участвовавшие в выборах высших должностных лиц, могли заранее подать заявление на «Госуслугах» и проголосовать в Москве с 12 по 14 сентября. Для этого использовались электронные терминалы, установленные на 14 экстерриториальных участках в различных районах города, включая центры госуслуг, станции метро и другие общественные пространства. Чтобы получить электронный бюллетень и проголосовать, избиратели должны были прийти на любой удобный участок с паспортом в течение трех дней голосования.