В зале «Зарядье» пройдет концерт в честь дня рождения Шостаковича

Концерт в честь дня рождения Дмитрия Шостаковича состоится 25 сентября в зале «Зарядье». Об этом сообщили в пресс-службе площадки.





В программе прозвучат произведения композитора в исполнении Александра Князева и Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина. В честь недавно ушедшего из жизни Родиона Щедрина будет исполнен его цикл «Диалоги с Шостаковичем». Эти сочинения были написаны по заказу Мариса Янсонса и Питтсбургского оркестра.





Александр Князев исполнит Первый концерт для виолончели с оркестром ми-бемоль мажор, посвященный Мстиславу Ростроповичу.





«Думаю, почти все виолончелисты мира в XX веке находились под воздействием магии исполнительского дара Мстислава Ростроповича, и я, конечно, не являлся исключением. Концерты Шостаковича, которые были ему посвящены, Ростропович играл гениально. Но все же, несмотря на это, мне удалось найти и что-то свое, личное в интерпретации этой потрясающей музыки. Думаю, что поиск своего взгляда, несмотря на сложившиеся традиции, должен всегда оставаться самым главным принципом», — отметил виолончелист.





Во второй части концерта прозвучит Симфония №5 ре минор — одно из главных произведений симфонической музыки XX века. Это сочинение, созданное в сложный для композитора период, стало ответом на критику в статье «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда». Премьера Симфонии состоялась 21 ноября 1937 года в Большом зале Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.