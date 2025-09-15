Путин собрал совещание и напомнил о необходимости российской экономики «пройти по лезвию»

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в Кремле. Встреча с членами правительства для обсуждения бюджетного процесса прошла в очном формате.





Владимир Путин рассказал, что 14 сентября он обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным подготовку трехлетнего бюджета.





«Долго, часа два, наверное, тоже обсуждали все эти вопросы. В числе этих вопросов — исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России», — сказал Путин во время совещания.





Глава государства заявил, что Россия должна не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а стремиться опережать ее динамику. Это может быть достигнуто за счет раскрытия внутреннего потенциала отраслей и регионов, развития связей с зарубежными партнерами, широкого внедрения передовых технологий и освоения новых перспективных направлений современной экономики, отметил он.





Также Путин призвал бороться с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов.





«Конечно, в зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов», — сказал президент.





Он также напомнил членам правительства, что перед ними стоит задача не допустить переохлаждения российской экономики. В частности, он отметил необходимость принятия мер для борьбы с инфляцией и укрепления макроэкономической стабильности. Он добавил, что макроэкономическая политика не должна быть подорвана, но при этом экономику нельзя чрезмерно охлаждать или замораживать.





Президент подчеркнул необходимость согласования бюджетно-налоговых и денежно-кредитных мер для стимулирования экономического роста и высказался об инфляции.





«Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и банков России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результаты», — сказал политик.





Он также спросил у присутствующих, является ли текущий рост ВВП страны, который за первые семь месяцев 2025 года составил 1,1%, достаточным или необходимо увеличить темпы.





«Еще в прошлом году мы с вами говорили, обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности. Соглашались с тем, что это неизбежно приведет к охлаждению экономики, к ее, как мы говорили тогда, мягкой посадке. И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее», — сказал глава государства.





Путин вспомнил, как ранее обсуждал с правительством и представителями бизнеса необходимость принятия мер по снижению инфляции.