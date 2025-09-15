Солодов: Голосование в Москве устранило географические барьеры для жителей Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который лидирует на региональных выборах, выразил благодарность московским властям за организацию экстерриториальных избирательных участков для жителей Камчатки. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».





Благодаря этим участкам избиратели, находившиеся в Москве во время голосования, смогли воспользоваться современными электронными терминалами для участия в выборах, сообщил политик. Он подчеркнул особую значимость такой возможности для жителей удаленных регионов.





«Для камчатцев, находящихся в тысячах километров от дома, возможность реализовать свое избирательное право в Москве — это воплощение современного подхода к демократическим выборам. Мы благодарны столице за техническую и организационную готовность обеспечить участие наших земляков в выборах, несмотря на географическую удаленность», — заявил губернатор.





Все парламентские партии прислали своих наблюдателей не только на обычные избирательные участки в регионах, но и в экстерриториальные пункты в Москве. Перед отправкой они прошли специальное обучение, чтобы ознакомиться с основными принципами работы таких участков и понять механизм электронного голосования через терминалы.





С 12 по 14 сентября жители 19 субъектов РФ, подавшие заявление на участие в выборах высших должностных лиц через портал «Госуслуги», могли проголосовать в Москве. Для этого они использовали электронные терминалы, установленные на 14 экстерриториальных избирательных участках в различных районах города: в центрах госуслуг, на станциях метро и в других общественных местах. Чтобы получить доступ к электронному бюллетеню и проголосовать, необходимо было предъявить паспорт на любом удобном участке в течение трех дней голосования.