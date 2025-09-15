Всемирно известный диджей признался в любви Москве

Итальянский диджей и продюсер Алекс Гаудино представил новую версию хита Destination Calabria в честь Дня города в Москве. Он поздравил жителей российской столицы с главной сцены территории электронной музыки «Портал 2030–2050».





«Это новая версия песни Destination Calabria. Ее релиз состоится только в 2026 году, и вы — первые люди, которые ее услышат. <...> Я всегда удивляю российскую аудиторию. Назовите мне хотя бы раз, когда я приехал и не удивил ее. Мне нравится, когда то, что я делаю, становится открытием для публики», — цитирует его Агентство городских новостей «Москва».





Итальянский артист рассказал о своих впечатлениях от изменений в российской столице и о выступлениях перед зрителями. Он напомнил, что приезжал в Москву в 2005 году, и за это время город заметно изменился. Он вспомнил, что в первый раз дорога от аэропорта до центра заняла два с половиной часа, а сейчас музыкант добрался до центра за полчаса.





«Мне нравится приезжать сюда по многим причинам. Я всегда чувствую любовь российской публики ко мне, это очень важно», — добавил Гаудино.





Итальянец не исключил возможности дальнейшего сотрудничества с российскими музыкантами. По его словам, работа с диджеем Smash над англоязычной версией трека Moscow Never Sleeps прошла успешно и весело, и он готов сотрудничать и с другими российскими исполнителями, если появится такая возможность.





Алекс Гаудино выступил в качестве хедлайнера заключительного дня фестиваля «Портал 2030–2050». Это крупнейшее событие в области электронной музыки прошло на территории кинозавода «Москино» с 29 августа по 14 сентября и собрало более 110 диджеев из 13 стран мира, включая мировых звезд. Вход на кинозавод для посетителей фестиваля был бесплатным на протяжении всех 17 дней.