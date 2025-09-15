Новости
Новости 18+
St
«Мосбилет» открыл эксклюзивную продажу билетов на спектакль Театра на Покровке
18+
Постановка «Вечно живые» будет интересна зрителям старше 12 лет undefined
Новости

«Мосбилет» открыл эксклюзивную продажу билетов на спектакль Театра на Покровке

Постановка «Вечно живые» будет интересна зрителям старше 12 лет

Московский государственный театр на Покровке начинает свой 35-й сезон, сообщает mos.ru. 8 октября состоится премьера знаменитого спектакля «Вечно живые», основанного на сценарии Виктора Розова.


Первые эксклюзивные билеты можно будет приобрести в сервисе «Мосбилет» уже через неделю. Основные продажи стартуют 22 сентября.


Сюжет рассказывает о молодом ученом Борисе, который, несмотря на бронь от мобилизации, отправляется добровольцем на фронт в день своего рождения, прямо перед тем, как его невеста Вероника достигает совершеннолетия. Борис пропадает без вести, Вероника не в силах справиться с горем и выходит замуж за его двоюродного брата Марка, циничного и расчетливого человека. Их брак становится ошибкой, но их связывает надежда на возвращение Бориса и тонкая нить родства. Вероника чувствует себя потерянной: ни работа, ни учеба не приносят ей радости. В 1943 году в их квартире появляется Владимир, сын соседки, комиссованный по ранению. Он рассказывает о трагической гибели Бориса, что разрушает формальный брак Вероники с Марком и подталкивает ее к новому этапу жизни.


Этим летом к труппе театра присоединилась известная актриса Дина Корзун, ставшая популярной благодаря роли в фильме «Страна глухих». Она выступала на сценах Королевского национального театра в Лондоне и Московского художественного театра имени Чехова. В первом спектакле нового сезона Корзун сыграет роль Антонины Монастырской.


Этот спектакль будет интересен зрителям старше 12 лет и идет 2 часа 20 минут.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #театр #постановка
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...