«Мосбилет» открыл эксклюзивную продажу билетов на спектакль Театра на Покровке

Московский государственный театр на Покровке начинает свой 35-й сезон, сообщает mos.ru. 8 октября состоится премьера знаменитого спектакля «Вечно живые», основанного на сценарии Виктора Розова.





Первые эксклюзивные билеты можно будет приобрести в сервисе «Мосбилет» уже через неделю. Основные продажи стартуют 22 сентября.





Сюжет рассказывает о молодом ученом Борисе, который, несмотря на бронь от мобилизации, отправляется добровольцем на фронт в день своего рождения, прямо перед тем, как его невеста Вероника достигает совершеннолетия. Борис пропадает без вести, Вероника не в силах справиться с горем и выходит замуж за его двоюродного брата Марка, циничного и расчетливого человека. Их брак становится ошибкой, но их связывает надежда на возвращение Бориса и тонкая нить родства. Вероника чувствует себя потерянной: ни работа, ни учеба не приносят ей радости. В 1943 году в их квартире появляется Владимир, сын соседки, комиссованный по ранению. Он рассказывает о трагической гибели Бориса, что разрушает формальный брак Вероники с Марком и подталкивает ее к новому этапу жизни.





Этим летом к труппе театра присоединилась известная актриса Дина Корзун, ставшая популярной благодаря роли в фильме «Страна глухих». Она выступала на сценах Королевского национального театра в Лондоне и Московского художественного театра имени Чехова. В первом спектакле нового сезона Корзун сыграет роль Антонины Монастырской.





Этот спектакль будет интересен зрителям старше 12 лет и идет 2 часа 20 минут.