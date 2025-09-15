Кадыров сравнил Пугачеву с врагами народа и предателями из-за ее слов о Джохаре Дудаеве

Глава Чечни Разман Кадыров отреагировал на интервью певицы Аллы Пугачевой, в котором она высказалась о террористе Джохаре Дудаеве, назвав его «порядочным человеком». Он назвал слова артистки жалким пустословием и сравнил ее с врагами народа и предателями.





«О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь нужно бы спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку», — написал он в Telegram.





Политик отметил, что в тот момент «в стране был кризис, а в республике — и того хуже». В это же время Дудаев «хвастался ракетами и танками». Кадыров подчеркнул, что «схожие с Пугачевой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу».





«Война унесла сотни тысяч жизней, многих оставила инвалидами. Так что это жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ», — резюмировал глава Чечни.





В интервью Екатерине Гордеевой (иноагент) Примадонна назвала лидера чеченских сепаратистов «приличным и порядочным человеком», выразив сожаление в связи с тем, что она не смогла ничего предпринять, чтобы он «был жив». Кадыров в ответ раскритиковал ее за «бестолковые размышления по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа».





Ранее СМИ сообщили, что адвокат Александр Трещев подал на певицу иск в суд с требованием выплатить 1,5 миллиарда рублей. Истец посчитал высказывания о Дудаеве и критику действий РФ оскорбительными для себя и ветеранов боевых действий. Деньги, которые адвокат требует от Пугачевой, он обещает передать на благотворительность.