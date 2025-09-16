Гольдштейн: Электронное голосование в Москве обеспечило права избирателей Коми

Избранный глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн поблагодарил власти Москвы за организацию экстерриториальных избирательных участков для жителей региона. Об этом пишет АГН «Москва».





Чиновник назвал «особенно ценными» созданные московскими властями условия для выражения гражданской позиции жителей республики. Он отметил, что система электронного голосования доказала свою эффективность и прозрачность, позволяя каждому гражданину сделать осознанный выбор вне зависимости от текущего местонахождения.





Гольдштейн подчеркнул, что избиратели из Коми, бывшие в столице в период с 12 по 14 сентября, смогли проголосовать с помощью современных электронных терминалов. Он указал на значимость такого формата для обеспечения избирательных прав граждан.





С 12 по 14 сентября жители 19 субъектов РФ, подавшие заявление на участие в выборах высших должностных лиц через портал «Госуслуги», могли проголосовать в Москве. Для этого они использовали электронные терминалы, установленные на 14 экстерриториальных избирательных участках в различных районах города: в центрах госуслуг, на станциях метро и в других общественных местах. Чтобы получить доступ к электронному бюллетеню и проголосовать, необходимо было предъявить паспорт на любом удобном участке в течение трех дней голосования.