В ЕС исключили полный запрет выдачи виз россиянам и отложили принятие 19-го пакета санкций на неопределенный срок

Евросоюз не может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер.





Он назвал положительным тот факт, что в последние годы довольно значительно снизилась выдача виз «с четырех миллионов до 500 тысяч».





По словам еврокомиссара, «визы находятся в компетенции государств-членов, так что у Европейского союза нет возможности полностью запретить их выдачу».





Бруннер рассказал, что к концу года ЕК разработает новую стратегию в отношении виз. Он отметил: это больше затронет «миграционную часть» и нацелено на «общеевропейский подход» по отношению к нелегальным мигрантам.





Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ужесточить визовую политику в отношении россиян, в том числе ввести более строгие критерии для въезда граждан России. Агентство ANSA писало, что ограничения могут войти в 19-й пакет санкций.





Также стало известно, что Евросоюз не обнародует 19-й пакет санкций против России 17 сентября. Работа над ним отложена на неопределенный срок, пишет Politico со ссылкой на собеседников в Европарламенте.





По информации издания, этот вопрос исключен из повестки Комитета постоянных представителей стран — членов ЕС в Брюсселе, так как президент США Дональд Трамп и Европейский союз сосредоточились на усилении давления на Словакию и Венгрию. От стран требуют сократить закупки энергоресурсов из России.