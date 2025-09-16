Новости
В ЕС исключили полный запрет выдачи виз россиянам и отложили принятие 19-го пакета санкций на неопределенный срок
По словам еврокомиссара Бруннера, объединение не имеет полномочий закрыть въезд для граждан РФ undefined
Евросоюз не может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер. 


Он назвал положительным тот факт, что в последние годы довольно значительно снизилась выдача виз «с четырех миллионов до 500 тысяч». 


По словам еврокомиссара, «визы находятся в компетенции государств-членов, так что у Европейского союза нет возможности полностью запретить их выдачу». 


Бруннер рассказал, что к концу года ЕК разработает новую стратегию в отношении виз. Он отметил: это больше затронет «миграционную часть» и нацелено на «общеевропейский подход» по отношению к нелегальным мигрантам.


Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ужесточить визовую политику в отношении россиян, в том числе ввести более строгие критерии для въезда граждан России. Агентство ANSA писало, что ограничения могут войти в 19-й пакет санкций. 


Также стало известно, что Евросоюз не обнародует 19-й пакет санкций против России 17 сентября. Работа над ним отложена на неопределенный срок, пишет Politico со ссылкой на собеседников в Европарламенте. 


По информации издания, этот вопрос исключен из повестки Комитета постоянных представителей стран — членов ЕС в Брюсселе, так как президент США Дональд Трамп и Европейский союз сосредоточились на усилении давления на Словакию и Венгрию. От стран требуют сократить закупки энергоресурсов из России. 

#евросоюз #санкции против россии #пакет санкций
