ФСБ задержала россиянку за диверсию на Транссибе в Забайкальском крае по заданию Украины
Ей обещали заплатить восемь тысяч долларов, теперь женщине грозит до 20 лет тюрьмы undefined
В Новосибирске задержали россиянку, подорвавшую железнодорожные пути на участке Транссиба в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ФСБ.


По данным силовиков, женщина изготовила бомбу, заложила ее на путях и привела в действие. На допросе задержанная рассказала, что за это ей обещали заплатить восемь тысяч долларов.


Женщине грозит до 20 лет лишения свободы по статье о диверсии.


13 сентября при проверке железнодорожной инфраструктуры в Орловской области в ходе осмотра были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из которых погибли два человека. Еще один военнослужащий был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Позже он скончался. 

