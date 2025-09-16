ФСБ задержала россиянку за диверсию на Транссибе в Забайкальском крае по заданию Украины

В Новосибирске задержали россиянку, подорвавшую железнодорожные пути на участке Транссиба в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ФСБ.





По данным силовиков, женщина изготовила бомбу, заложила ее на путях и привела в действие. На допросе задержанная рассказала, что за это ей обещали заплатить восемь тысяч долларов.





Женщине грозит до 20 лет лишения свободы по статье о диверсии.





13 сентября при проверке железнодорожной инфраструктуры в Орловской области в ходе осмотра были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из которых погибли два человека. Еще один военнослужащий был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Позже он скончался.