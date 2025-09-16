СБУ объявила в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу МВД Украины.





Согласно базе данных, Памфилова находится в розыске с ноября прошлого года. Главу Центризбиркома обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в соучастии в «ведении агрессивной войны».





Отмечается, что Памфилова с 2018 года находится также в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».





Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск депутатов Вячеслава Фетисова и Николая Валуева. Также в розыск был объявлен российский артист и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати).