СБУ объявила в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову
Ей заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины» undefined
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу МВД Украины. 


Согласно базе данных, Памфилова находится в розыске с ноября прошлого года. Главу Центризбиркома обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в соучастии в «ведении агрессивной войны».


Отмечается, что Памфилова с 2018 года находится также в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». 


Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск депутатов Вячеслава Фетисова и Николая Валуева. Также в розыск был объявлен российский артист и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати).

