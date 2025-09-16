В Москве прошел третий открытый чемпионат по кибатлетике

В столице состоялся третий открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. Соревнования прошли с 13 по 15 сентября в центре ассистивных технологий «Феникс» в павильоне №37 на ВДНХ. Люди с ограниченными возможностями здоровья состязались в различных дисциплинах с применением технических средств реабилитации. Это уникальное событие на стыке спорта, инженерии и инновационных технологий, поделились организаторы.
«Мы видим, как уже сейчас разработчики включаются в повестку. <...> Поэтому мы активно это поддерживаем. Очень отрадно, что все больше разработчиков к нам приходят со своими решениями», — заявила руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.
Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая призналась: ей очень сложно ответить, что понравилось больше всего.
«Это совокупность приспособлений, для того чтобы облегчить жизнь человека с ограниченными возможностями. Выделить что-то одно невозможно», — сказала она.
Слуцкая отметила, что новые технологии стремительно развиваются и идеи зачастую предлагают люди, которые не понаслышке знают обо всех проблемах, связанных с адаптацией в современном обществе.
«Каждый раз я вижу, насколько технологии идут вперед, насколько искусственный интеллект уже внедрился. Все передовые технологии сейчас применяются для людей с ограниченными возможностями. Я смотрю и не понимаю, как это вообще возможно сделать. Очень часто идеи идут от людей, у которых есть некие проблемы», — добавила чемпионка.
Она поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина и власти города за организацию подобных площадок, где люди с особенностями здоровья совсем не чувствуют себя ограниченно. Спортсменка отметила силу духа участников чемпионата.
Также специалисты обсудили развитие ассистивных технологий и инноваций в социальной сфере. Сотрудница компании «Катаржина» Наталья Клименко рассказала, что сейчас выпускаются спортивные коляски для занятий теннисом, баскетболом и даже танцами.
Гендиректор компании «Когнитива.Лаб» Олег Москвин представил специальную платформу для людей с нарушениями мелкой моторики. С помощью разработки они могут рисовать, писать, пользоваться стилусом. Технология незаменима в реабилитации и может применяться как детьми с ДЦП, так и пожилыми людьми с артритом, рассказал Москвин.
Здесь же была открыта выставка «Витрина инноваций»: более 35 компаний представили свыше 65 высокотехнологичных продуктов — от экзоскелетов и интеллектуальных протезов до нейроинтерфейсов и средств индивидуальной мобильности.
Центр ассистивных технологий «Феникс» открылся 24 августа 2023 года на ВДНХ. Это первая в стране площадка, которая объединила город, разработчиков и пользователей ассистивных инноваций — людей с ограниченными возможностями слуха, зрения, мобильности и когнитивных навыков.