В Москве прошел третий открытый чемпионат по кибатлетике

В столице состоялся третий открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. Соревнования прошли с 13 по 15 сентября в центре ассистивных технологий «Феникс» в павильоне №37 на ВДНХ. Люди с ограниченными возможностями здоровья состязались в различных дисциплинах с применением технических средств реабилитации. Это уникальное событие на стыке спорта, инженерии и инновационных технологий, поделились организаторы.





«Мы видим, как уже сейчас разработчики включаются в повестку. <...> Поэтому мы активно это поддерживаем. Очень отрадно, что все больше разработчиков к нам приходят со своими решениями», — заявила руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.





Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая призналась: ей очень сложно ответить, что понравилось больше всего.





«Это совокупность приспособлений, для того чтобы облегчить жизнь человека с ограниченными возможностями. Выделить что-то одно невозможно», — сказала она.





Слуцкая отметила, что новые технологии стремительно развиваются и идеи зачастую предлагают люди, которые не понаслышке знают обо всех проблемах, связанных с адаптацией в современном обществе.