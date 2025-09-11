Новости
Глава Бурятии призвал мужчин «нести жен в спальни», чтобы заполнить места в открывшемся детском саду
Свой призыв политик опубликовал в соцсетях undefined
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к жителям Северобайкальска и призвал их активнее рожать детей для заполнения мест в детском саду. Соответствующая запись опубликована в его Telegram-канале.


«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну вы меня поняли. Работаем», — говорится в сообщении.


Цыденов рассказал об открытии нового сада на 280 детей, который вмещает 14 групп, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, современный пищеблок и оборудованные игровые площадки. Глава республики поблагодарил строителей, педагогов и всех причастных. 


#демография #бурятия #рождаемость
