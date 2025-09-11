Глава Бурятии призвал мужчин «нести жен в спальни», чтобы заполнить места в открывшемся детском саду

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к жителям Северобайкальска и призвал их активнее рожать детей для заполнения мест в детском саду. Соответствующая запись опубликована в его Telegram-канале.





«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну вы меня поняли. Работаем», — говорится в сообщении.





Цыденов рассказал об открытии нового сада на 280 детей, который вмещает 14 групп, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, современный пищеблок и оборудованные игровые площадки. Глава республики поблагодарил строителей, педагогов и всех причастных.





Ранее сообщалось, что в главном храме Кургана, Александро-Невском кафедральном соборе, прошел первый антиабортный молебен.