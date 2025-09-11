Отец убитого на фестивале в США россиянина обратился к Трампу

Отец убитого на фестивале Burning Man уроженца Омска Вадима Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ускорить расследование убийства сына. Об этом пишет ТАСС.





По словам Игоря Круглова, спустя неделю после обнаружения тела результаты расследования так и не были обнародованы.





«Расследованием занимается один местный шериф, а федеральный орган США так и не приступил к нему, как будто не слышал об этом. Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына», — рассказал мужчина.





30 августа на музыкальном фестивале Burning Man в штате Невада, где тысячи людей оказались заблокированы из-за дождей, был найден мужчина в луже крови. Близкие опознали жертву в соцсетях как Вадима Круглова.





По информации Круглова-старшего, тело мужчины будет передано для кремации и захоронения в ближайшее время.