США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

Власти США сняли санкционные ограничения с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил представитель американского президента Джон Коул в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.





«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом [Дональдом Трампом], который сказал: «Сделайте это немедленно», — цитирует его БелТА.





Он добавил, что решение уже утверждено всеми профильными ведомствами, включая Госдепартамент, Министерство торговли и Министерство финансов США. Коул отметил, что Штаты хотят нормализовать отношения с Белоруссией, и назвал снятие санкций с «Белавиа» «первым шагом».