В Москве перед выборами глав регионов разделили ключ расшифрования

В Центральной избирательной комиссии России провели процедуру разделения ключа расшифровки для электронного голосования. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».





По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, была создана уникальная пара ключей: шифрования и расшифровки. Эти ключи представляют собой программные коды, необходимые для преобразования голосов, поступивших в блокчейн, в анонимные наборы символов. Шифрование гарантирует невозможность определения промежуточных результатов голосования. Ключ расшифровки, в свою очередь, разделен на несколько частей, и доступ к нему можно получить только после соединения всех фрагментов.





Разделение ключа расшифровки прошло в присутствии журналистов. Каждая часть была записана на отдельный носитель и передана хранителям. В роли хранителей выступили председатели Центральной избирательной комиссии РФ, Мосгоризбиркома, Общественной палаты Москвы, а также представители Брянской и Курской областей.





Галина Авдонина, представляющая правительство Курской области, отметила, что возможность для курян проголосовать в Москве на выборах губернатора в этом году не только повысит явку, но и предоставит ценный опыт в использовании современных технологий, которые делают избирательный процесс удобным для всех участников.





Терминал, на котором проводилось разделение ключа расшифровки, будет находиться в Центризбиркоме до завершения выборов. 14 сентября, после окончания голосования в Москве, хранители соберутся вновь для объединения частей ключа и запуска процедуры расшифровки результатов электронного голосования.





Жители нескольких субъектов Российской Федерации, где проходят выборы высших должностных лиц, смогут проголосовать в Москве с 12 по 14 сентября. Для этого необходимо заранее подать заявление на голосование в столице. Голосование будет проводиться с использованием терминалов электронного голосования, установленных на 14 экстерриториальных участках в различных районах города, включая центры госуслуг, метро и другие общественные пространства.