«Больше нет выбора»: президент Ирана Пезешкиан заговорил о переносе столицы из Тегерана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил за перенос столицы из Тегерана, назвав это «вынужденной мерой». Об этом сообщает агентство Fars.





По словам иранского лидера, раньше для осуществления этого проекта не хватало средств, из-за чего он считался неосуществимым. Но сейчас у властей «больше нет выбора».





«Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора: перенос столицы — это вынужденная мера», — сказал политик.





Это связано с климатическими изменениями, а также проблемами с водоснабжением. По информации Национального центра прогнозирования погоды метеорологических организаций Ирана, количество осадков в стране снизилось примерно на 89% по сравнению со средними долгосрочными показателями. Текущая осень в Иране стала самой сухой за последние полвека.





Президент подчеркнул, что Тегеран сталкивается с неразрешимыми проблемами, такими как дефицит воды, ухудшение качества воздуха и оседание почвы. Вопрос о переносе столицы в Иране поднимается не в первый раз: в 2013 году Исламский консультативный совет одобрил подобный план. В 2024 году Пезешкиан также поднимал вопрос о переносе столицы Ирана из Тегерана на южное побережье.