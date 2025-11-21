«Играйте по-честному»: Татьяна Ким назвала требования банков циничным уничтожением конкурентов

Основательница Wildberries Татьяна Ким выступила с резкой критикой намерения крупных банков запретить скидки при оплате картами, эмитированными банками маркетплейсов. Ее комментарий приводит РБК.





В своем обращении она заявила, что публичная и кулуарная агрессивная позиция финансовых институтов преследует единственную цель — «циничное уничтожение конкурентов», а результатом станет лишь разгон инфляции. Крупнейшие банки страны объединились, чтобы лоббировать запрет, направляя письма в Госдуму и инициируя закрытые встречи с регулятором, считает Ким.





При этом, по ее словам, у самих этих банков есть собственные маркетплейсы и онлайн-магазины с программами лояльности, а также практика предоставления льготных условий, таких как скидки на ипотеку или повышенные кешбэки для зарплатных клиентов.





«Как мы видим, многие банки пытались сделать маркетплейсы, но у них не получилось. За это, конечно, надо наказать Ozon и WB, а самое главное — миллионы потребителей», — возмущается основательница Wildberries.





Она подчеркнула, что маркетплейсы, устраняя посредников, обеспечивают низкие цены для покупателей по всей стране, и призвала все стороны «играть по-честному», ставя во главу угла интересы страны и благополучие людей.





Напомним, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала такие скидки «несправедливой формой конкуренции». После этого представители Сбербанка стали настаивать на законодательном ограничении этой практики.