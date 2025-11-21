Поезд сошел с рельсов в Иркутской области из-за постороннего предмета на путях

Вагоны и локомотив грузового поезда сошли с рельсов в Иркутской области в ночь на 21 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).





«На станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход вагонов и локомотива грузового поезда. На место происшествия направлены восстановительные поезда. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — говорится в сообщении.





По информации Главного управления МЧС по региону, с рельсов сошли восемь вагонов с углем. В результате инцидента движение поездов на этом участке было приостановлено. Для установления причин инцидента на Восточно-Сибирской железной дороге организована специальная комиссия.





В то же время в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что грузовой поезд сошел с рельсов из-за постороннего предмета на путях. Возбуждено уголовное дело.





«Следователями <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба). <...> Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт», — говорится в публикации.





По данным следствия, сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Следователи выясняют все детали произошедшего.





По последним данным, из-за случившегося семь пассажирских поездов задерживаются: №1 Владивосток — Москва, №2 Москва — Владивосток, №9 Владивосток — Москва, № 69 Чита — Москва, №137 Иркутск — Абакан, №57 Иркутск — Красноярск, №147 Иркутск — Тайшет. Максимальное время задержки — девять часов.





Пассажирам задержанных поездов предоставляется питание, а сотрудники поездных бригад оказывают им всестороннюю помощь. В вагонах поддерживается комфортный микроклимат.





Железнодорожники восстанавливают насыпь и укрепляют полотно. После этого планируется укладка новой рельсошпальной решетки. Также проводятся работы по восстановлению поврежденной опоры и контактной сети. На место прибыли около 300 специалистов магистрали, задействованы два восстановительных поезда и другая специализированная техника.