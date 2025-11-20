Новости
Появился план США по урегулированию украинского конфликта
Он содержит 28 пунктов undefined
Появился мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Он содержит 28 пунктов и включает территориальные вопросы, восстановление Украины и роль России в мировой системе. План опубликовали украинские ресурсы.

Согласно пунктам, посвященным безопасности и политическому статусу Украины, будет подтвержден ее суверенитет, а гарантии безопасности «с условиями» этой стране предоставят США. Будет также закреплен внеблоковый статус и отказ Украины от НАТО в Конституции.


В рамках территориальных вопросов Крым, Донецк и Луганск будут де-факто признаны российскими, а Херсон и Запорожье — «заморожены» вдоль линии соприкосновения. Также Трамп предлагает создать демилитаризованную буферную зону под фактическим контролем России.


Кроме этого, военные договоренности, согласно плану, включают запрет на размещение войск НАТО на Украине, а истребителей альянса — в Польше. Предлагается создать американо-российскую рабочую группу по безопасности и юридически закрепить за Россией политику ненападения.


Контроль за исполнением договоренностей по плану американского лидера будет осуществлять «Совет мира» под руководством самого Трампа. В случае их нарушения одной из сторон будут введены санкции. Сразу после подписания соглашения последуют немедленное прекращение огня и отвод войск к согласованным позициям.


Ни Киев, ни Москва пока не подтверждали достоверность опубликованного плана.

#украина #сша #рф #спецоперация
