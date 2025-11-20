Axios: Зеленский согласился подписать мирный план США в сжатые сроки

Президент Украины Владимир Зеленский согласился «в сжатые сроки» подписать новый мирный план США, предусматривающий серьезные уступки со стороны Киева. При этом политик намерен прежде обсудить документ с Трампом, сообщает Axios со ссылкой на источники.





Заявление Зеленского, как утверждается, прозвучало во время его встречи с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом. Как отмечает издание, план Вашингтона требует от Украины «пойти на огромные уступки», включая передачу России территорий, которые сейчас контролирует Киев.





Вместо того чтобы сразу отвергнуть его, украинский президент согласился на переговоры, а его офис заявил, что он рассчитывает обсудить это с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни.





По информации СМИ, в настоящее время Зеленский проводит встречу со своей парламентской фракцией «Слуга народа». Заседание проходит в закрытом формате. Утверждается, что у депутатов забирают мобильные телефоны, поэтому никакой оперативной информации не будет.





Подробности обсуждений станут известны уже после завершения встречи.





Агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что мирный план США по Украине грозит Зеленскому унижением. Политик якобы «изо всех сил пытается противостоять потенциально унизительному мирному соглашению, предложенному официальными лицами США».





Одновременно с этим, отмечает агентство, Зеленский сталкивается с растущим внутренним давлением со стороны тех, кто требует уволить главу его офиса Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала под угрозой получить парламентский кризис в случае отказа.