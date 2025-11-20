Более 5,5 тысячи конфискованных у пьяных водителей машин передали на СВО

В России более 5,5 тысячи конфискованных за повторное управление транспортом в состоянии опьянения автомобилей передали в зону спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.





По данным ведомства, всего за 2,5 года по данным делам конфисковано свыше 33 тысяч машин. Помимо машин, отправленных на СВО, еще 146 автомобилей были переданы на развитие новых регионов, а еще 19 — МЧС.





В Генпрокуратуре также отметили уменьшение на 15% в прошлом году количества преступлений, связанных с нетрезвым вождением. В этом году тенденция на снижение уровня данных правонарушений сохраняется.





В октябре этого года суд разрешил изымать автомобили у пьяных водителей вне зависимости от их материального положения. Такое решение было принято по делу автомобилиста, который дважды попался на вождении в нетрезвом виде. В первый раз он отделался административным наказанием, а во второй было возбуждено уголовное дело.