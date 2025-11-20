Хотел сбежать на Украину: виновный в подрыве машины полковника в Москве получил 25 лет колонии

Евгений Серебряков, подорвавший автомобиль полковника ГРУ, получил 25 лет лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Мужчина признан виновным по статьям о совершении теракта по предварительному сговору, незаконном хранении и изготовлении взрывчатки.





Сам Серебряков ранее был внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов. По решению суда мужчина будет отбывать наказание первые пять лет в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.





Серебряков признал в суде вину. Однако он отказался от последнего слова и не стал сотрудничать со следствием.





По словам мужчины, он все сказал на прениях и «мог приложить больше усилий, чтобы довести дело до конца». Прокуратура требовала для Серебрякова 28 лет колонии строгого режима.





Серебряков говорил, что действовал не ради денег, а из идейных мотивов, стремясь приблизить окончание конфликта на Украине. Пострадавшие офицер Минобороны и его супруга ранее заявили в суде, что принимают принесенные мужчиной извинения.





Взрыв на севере Москвы произошел 24 июня 2024 года. Взрывчатка была заложена под автомобиль. В результате военному оторвало ступни. Также пострадала и супруга офицера.





На допросах Серебряков признался, что цель он выбирал сам, а бомбу собирал под контролем куратора из Службы безопасности Украины, на которого вышел по собственной инициативе. За убийство полковника россиянину предложили гражданство Украины и деньги — от 10 тысяч до 20 тысяч долларов. Он встречался с куратором в Стамбуле.





После того как подрыв был сделан, Серебряков сбежал в Турцию. Однако его там задержали и затем экстрадировали в Россию. 27 июля Серебряков частично признал вину. Он рассказал правоохранителям, что после теракта планировал из Турции уехать на Украину.





Daily Storm общался с братом Серебрякова Алексеем. Тот говорил, что не верит, будто родственник был «подготовленным боевиком» и спецом в подрывном деле. «Потому что брат никогда не интересовался этим. Думаю, в плане физподготовки он даже три километра не пробежит. Потому что у него больные ноги, лечился долго».