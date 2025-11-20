В Биокластере на ВДНХ проведут обзорные экскурсии и квест с роботом-гидом

Биокластер на ВДНХ приглашает москвичей и туристов на обзорные экскурсии и интерактивный квест с роботом-гидом. Мероприятия пройдут в ближайшие выходные в павильонах №29 и №31 в рамках проекта Биологического музея имени К.А. Тимирязева, заявили в столичном департаменте культуры.





Уточняется, что 23 ноября в 14:00 в павильоне №29 «Цветоводство и озеленение» будет обзорная экскурсия по выставке «Морфогенез. Третья природа». Посетителям представят экспозицию, объединяющую живых экзотических животных и работы современных художников.





В числе экспонатов — пауки-птицееды, палочники, различные рептилии и тропические растения. Кроме того, будут выставлены посвященные миру природы работы Дмитрия Каварги, Аристарха Чернышева и Олега Макарова.





В этом же павильоне посетители могут ознакомиться с проектом «Русская античность» художника Василия Козловского. По словам автора, его работа передает отношение к архитектурному наследию ВДНХ и ее растительным мотивам.





Павильон №29 был создан в 1954 году как ажурная оранжерея. Он полностью перестроен в стиле советского модернизма. Сейчас в его стенах размещаются современные выставки. Они сохраняют традиции архитектурного наследия СССР.





Также 22 и 23 ноября в павильоне №31 «Геология» пройдет квест «Профессор Земелькин против Злодеуса» с роботом-гидом. По сюжету участникам предстоит восстановить формулу жизни. Ее повредил злодей Злодеус.





Билеты на мероприятия можно купить на сайте bilet.mos.ru или в кассах павильонов. Биокластер продолжает традицию проведения семейных программ по выходным.