Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Мэр Москвы поблагодарил его за неоценимый вклад в гармонизацию межконфессиональных отношений в столице undefined
Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Мэр Москвы поблагодарил его за неоценимый вклад в гармонизацию межконфессиональных отношений в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.


«Ваше многолетнее пастырское служение являет собой яркий пример неустанных трудов во имя православной веры, утверждения идеалов добра, любви, милосердия и справедливости», — говорится в телеграмме.


Собянин также отметил неоценимый вклад патриарха в гармонизацию межконфессиональных отношений в Москве.


Правительство столицы и впредь будет развивать плодотворное сотрудничество с РПЦ в строительстве новых храмов и реставрации памятников церковной архитектуры, реализации социальных, культурных, просветительских и многих других проектов, добавил мэр.


Патриарху Кириллу исполнилось 79 лет. Свой день рождения предстоятель Русской православной церкви отмечает по-монашески — богослужением.


В храме Христа спасителя Собянин пожелал патриарху добра от всех столичных жителей и признался, что всегда чувствует его поддержку. В свою очередь предстоятель РПЦ пожелал градоначальнику удачи в работе.


Российский лидер Владимир Путин также поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и подарил ему картину «Успенский собор Кремля». Она была написана художником Владимиром Лаповком в 2007 году.


Глава РПЦ в ответ поблагодарил президента за подарок и за соработничество, которое осуществляется в РФ между государством и церковью.

