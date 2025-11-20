«Чудо-парень» под следствием: коллеги по цеху вступились за Владимира Колганова

Известный российский актер Владимир Колганов, сыгравший десятки ролей в кино и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», задержан по подозрению в распространении детской порнографии. Сейчас следственные органы проводят проверку. Однако творческое сообщество отказывается верить в случившееся — коллеги по цеху считают обвинения беспочвенными и возмущены самим фактом подозрений.





Режиссер сериала «Областная больница» Кира Ангелина в беседе с Daily Storm заявила, что все обвинения «ерунда полная, фейк и заказуха».





«Он прекрасный актер, прекрасный человек, отличный семьянин. И вообще просто чудо-парень. Так что все это надо пресечь на корню, потому что это подставляет очень многих под удар. У человека семейная жизнь. Я в это не верю. Это полная ерунда», — добавила она.





Режиссер Валерий Девятилов, работавший с Колгановым над проектом «Отец Матвей», также встал на его защиту:





«Да, я уже знаю про этот ужасный абсурд. Володю знаю давно, он у меня снимался несколько раз. Он отличный профессионал и, что самое главное, — хороший человек! Все эти обвинения — полный бред!»





Свою позицию высказал и художественный руководитель театра «Такой театр» Александр Баргман, подчеркнув: «Владимир — человек хороший. Очень добрый, внимательный и прекрасный актер».





По данным на 2025 год, фильмография Владимира Колганова насчитывает 85 работ в кино и на телевидении.