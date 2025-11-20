Новости
Суд признал экстремистской книгу иноагента-«яблочника» Бориса Вишневского
Автор стремится показать в своей книге несостоятельность действующей власти и описывает Россию как «империю лицемерия» undefined
Суд признал экстремистской книгу экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского (признан иноагентом). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Книга называется «Хроники возрожденного Арканара».


Ранее прокуратура показала заключение экспертов по этому произведению. Они считают, что Вишневский старался показать несостоятельность действующей власти, а страна в книге представлена как «империя лицемерия» и «третий мир».


Также автор, по мнению экспертов, призывает к насильственному изменению основ конституционного строя РФ и разжигает ненависть к верующим Русской православной церкви.


Согласно описанию книги «Хроника возрожденного Арканара», в нее вошли избранные статьи Вишневского 2008-2015 годов «о наиболее значимых событиях в российской и петербургской политике». Сама книга увидела свет в 2017 году.


Борис Вишневский — бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко». В марте 2024 года Минюст включил политика в список иностранных агентов.


В министерстве пояснили свое решение тем, что Вишневский раньше выступал как респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами. В ведомстве добавили, что политик делал заявления против проведения специальной военной операции и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти.


30 октября 2024 года Вишневский досрочно сложил полномочия депутата. Его мандат перешел к другому представителю «Яблока» Ольге Штанниковой. Сам Вишневский безуспешно пытался оспорить в суде свой статус иноагента.

