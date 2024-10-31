Мандат депутата-яблочника Бориса Вишневского передали его коллеге по партии Ольге Штанниковой

30 октября Борис Вишневский сложил полномочия депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга из-за требований закона об иноагентах. Сам политик назвал это смещение с должности «внесудебной расправой». Вишневский являлся депутатом местного закса на протяжении 13 лет.





Помимо Бориса Вишневского, лишились постов депутат из госсовета Республики Коми Виктор Воробьев (иноагент) и северодвинский парламентарий Сергей Илюхин (иноагент). Также могут потерять свои мандаты два депутата из горсовета Новосибирска — Антон Картавин (иноагент) и Светлана Каверзина (иноагент).