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Мандат депутата-яблочника Бориса Вишневского передали его коллеге по партии Ольге Штанниковой
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Ранее Вишневский сложил полномочия в петербургском заксе из-за наличия статуса иноагента Фото: Global Look Press / yabloko
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Мандат депутата-яблочника Бориса Вишневского передали его коллеге по партии Ольге Штанниковой

Ранее Вишневский сложил полномочия в петербургском заксе из-за наличия статуса иноагента

Фото: Global Look Press / yabloko

Мандат Бориса Вишневского (признан иноагентом) в Заксобрании Петербурга передадут его коллеге Ольге Штанниковой. Такое решение приняли на партийном федеральном бюро «Яблока». Об этом Daily Storm сообщили в пресс-службе партии.

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Заявление Ольги Штанниковой о согласии на получение мандата
Заявление Ольги Штанниковой о согласии на получение мандата Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Кандидатуру Штанниковой на голосовании поддержали 14 членов бюро, один воздержался.


Ольга Штанникова — помощница главы фракции «Яблока» Александра Шишлова и действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса. На последних выборах в местное Заксобрание в 2021 году Штанникова шла третьим номером по списку партии.

Ольга Штанникова
Ольга Штанникова Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

30 октября Борис Вишневский сложил полномочия депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга из-за требований закона об иноагентах. Сам политик назвал это смещение с должности «внесудебной расправой». Вишневский являлся депутатом местного закса на протяжении 13 лет. 


Помимо Бориса Вишневского, лишились постов депутат из госсовета Республики Коми Виктор Воробьев (иноагент) и северодвинский парламентарий Сергей Илюхин (иноагент). Также могут потерять свои мандаты два депутата из горсовета Новосибирска — Антон Картавин (иноагент) и Светлана Каверзина (иноагент).

#санкт-петербург #яблоко #законодательное собрание #вишневский #лишение мандата
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