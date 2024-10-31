Лавров: Договор о партнерстве между Россией и Ираном будет подписан в ближайшее время

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет подписан в ближайшее время, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.





По словам министра иностранных дел, в документе будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне.





Договор о стратегическом партнерстве станет серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений, добавил Лавров.





Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан по окончании двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся на полях саммита БРИКС в Казани, заявил, что официальный Тегеран надеется на финализацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией при первой возможности.