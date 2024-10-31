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До четырех увеличилось число погибших при взрыве газа в Черкесске
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Спасатели извлекли тела еще двух жителей undefined
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До четырех увеличилось число погибших при взрыве газа в Черкесске

Спасатели извлекли тела еще двух жителей

Из-под завалов дома в Черкесске, где произошел взрыв газа, спасатели извлекли тела еще двух погибших, сообщили в местном МЧС. Таким образом, число жертв увеличилось до четырех.


Ранее в службе заявили, что спасателям удалось вытащить живыми из-под обвалившегося здания трех человек. Всего, по данным МЧС, пострадали 11 жителей.


По решению мэрии в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, добавили в ведомстве.


Сообщения о взрыве газа в пятиэтажном жилом доме появились утром 31 октября. Спасатели эвакуировали более 50 жителей. Их направили в пункт временного размещения. По факту происшествия заведено уголовное дело.

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#режим чс #погибшие #черкесск #взрыв газа
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