Лукашенко заявил, что в 2022 году с ним связались генералы ВСУ, желавшие сдаться в плен России

В начале 2022 года, когда российские войска подходили к Киеву, с белорусским лидером связались генералы Вооруженных сил Украины, которые хотели сдаться в плен в России. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.





Лукашенко также напомнил, что Белоруссию называют «соагрессором» из-за того, что с ее территории российские войска вошли на Украину. По словам белорусского лидера, в республике действительно в 2022 году шли учения.





После того как учения закончились, Россия начала выводить свои войска по югу вдоль границы Украины. Президент Белоруссии уточнил, что была выведена половина войск.





Белорусский лидер добавил, что со временем станет известно, «кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев».





Лукашенко отметил, что российское командование отвело войска от Киева, еще раз поверив Западу. Встреча российской и украинской делегации в Стамбуле состоялась 29 марта 2022 года, пишет ТАСС. Российские войска были отведены на Киевском и Черниговском направлениях.