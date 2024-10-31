Новости
Новости 18+
St
Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Черкесске
18+
Власти выплатят семьям погибших по миллиону рублей undefined
Новости

Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Черкесске

Власти выплатят семьям погибших по миллиону рублей

Спасатели МЧС извлекли из-под завалов дома в Черкесске, где произошел взрыв газа, тело еще одного жителя. Это уже пятый погибший, заявили в региональном ведомстве.


По данным МЧС, в результате взрыва пострадали четыре человека. В Минздраве Карачаево-Черкесии заявили о восьми пострадавших. Четверо из них были доставлены в больницу.


Отмечается, что один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, остальные направлены на амбулаторное лечение. В минздраве уточнили, что детей среди пострадавших нет.


Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что в случае необходимости раненым будет предоставлено санаторно-курортное лечение, а также помощь в реабилитации и восстановлении.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#выплаты #погибшие #черкесск #взрыв газа
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...