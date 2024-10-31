Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Черкесске

Спасатели МЧС извлекли из-под завалов дома в Черкесске, где произошел взрыв газа, тело еще одного жителя. Это уже пятый погибший, заявили в региональном ведомстве.





По данным МЧС, в результате взрыва пострадали четыре человека. В Минздраве Карачаево-Черкесии заявили о восьми пострадавших. Четверо из них были доставлены в больницу.





Отмечается, что один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, остальные направлены на амбулаторное лечение. В минздраве уточнили, что детей среди пострадавших нет.





Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что в случае необходимости раненым будет предоставлено санаторно-курортное лечение, а также помощь в реабилитации и восстановлении.