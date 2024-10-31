Бойцам СВО будут сохранять рабочие места на весь срок контракта

Рабочие места будут сохраняться за участниками специальной военной операции на весь период службы по контракту, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.





Чтобы скорректировать изменения в принятые ранее решения, необходимо рассмотреть изменения в Трудовой кодекс, пояснил премьер.





По словам Мишустина, подобное решение позволит бойцам по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а вернуться к исполнению своих служебных обязанностей.





Премьер-министр добавил, что ранее такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы. Также продлеваются и гарантии супругов военнослужащих.