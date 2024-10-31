Новости
Новости 18+
St
Германия закрывает все генконсульства Ирана на территории страны
18+
Так ФРГ ответила на казнь в Исламской республике своего гражданина undefined
Новости

Германия закрывает все генконсульства Ирана на территории страны

Так ФРГ ответила на казнь в Исламской республике своего гражданина

Германия приняла решение закрыть все три генеральных консульства Ирана на своей территории, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ.


По данным агентства, такое решение было приятно в ответ на казнь Джамшида Шармахда в Исламской республике, который имел двойное гражданство — ФРГ и Ирана.


Решение германских властей затронет представительства во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене, однако посольство в Берлине останется открытым, утоняет агентство.


Джамшид Шармахд являлся одним из лидеров группировки «Тондар», которая выступала против властей Исламской республики, пишет РИА Новости. Революционный суд Тегерана приговорил его к смертной казни по обвинению «в коррупции, измене Родине путем планирования и руководства террористическими актами». Смертный приговор был приведен в исполнение 28 октября.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#германия #иран #смертная казнь #консульство
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...