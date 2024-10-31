В Испании не менее 155 человек погибли из-за наводнения

Число погибших в Испании в результате шторма «Дана», который вызвал наводнение, составило не менее 155 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.





Самая сложная ситуация складывается в автономном сообществе Валенсия, пишет издание. Там жертвами стихии стал как минимум 101 человек. В провинции объявили красный, максимальный уровень опасности.





Также из-за наводнений пострадала дорожная инфраструктура. В Испании пришлось закрыть более 60 дорог. К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.





В Испании с 31 октября объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей в ходе разрушительных наводнений.





Государственное метеорологическое агентство Испании 29 октября предупредило о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей, уточняет ТАСС. На юге и востоке королевства из-за ливней уровень погодной опасности был повышен до максимального.