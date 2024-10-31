Третий аэропорт России за сутки временно ограничивает работу из-за небезопасности полетов

Временные ограничения введены на работу аэропорта Уфы с 17:50 мск 31 октября, сообщил представитель Росавиации.





В сообщении указывается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.





Также временные ограничения на полеты вводились на работу аэропорта Самары и международного аэропорта Гагарин в Саратове. На данный момент все ограничения на работу воздушных гаваней сняты.





В Росавиации отметили, что в Самаре в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, летевшие в город.





Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что ограничения на работу аэропорта вводились из-за угрозы атаки БПЛА. Глава региона отметил, что экстренные службы области были приведены в полную готовность после получения такой информации от Минобороны.