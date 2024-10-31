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Третий аэропорт России за сутки временно ограничивает работу из-за небезопасности полетов
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Ранее сообщалось о приостановке работы аэропортов Саратова и Самары undefined
Новости

Третий аэропорт России за сутки временно ограничивает работу из-за небезопасности полетов

Ранее сообщалось о приостановке работы аэропортов Саратова и Самары

Временные ограничения введены на работу аэропорта Уфы с 17:50 мск 31 октября, сообщил представитель Росавиации.


В сообщении указывается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.


Также временные ограничения на полеты вводились на работу аэропорта Самары и международного аэропорта Гагарин в Саратове. На данный момент все ограничения на работу воздушных гаваней сняты.


В Росавиации отметили, что в Самаре в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, летевшие в город.


Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что ограничения на работу аэропорта вводились из-за угрозы атаки БПЛА. Глава региона отметил, что экстренные службы области были приведены в полную готовность после получения такой информации от Минобороны.

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#росавиация #аэропорт #уфа
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