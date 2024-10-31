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Три украинских дрона атаковали промышленные предприятия Уфы
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По данным местных СМИ, беспилотники атаковали нефтяной завод undefined
Новости

Три украинских дрона атаковали промышленные предприятия Уфы

По данным местных СМИ, беспилотники атаковали нефтяной завод

Три беспилотных летательных аппарата ВСУ атаковали промышленные предприятия в Уфе, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.


Первый беспилотник упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской, утонил губернатор региона. Два других рухнули в промзоне.


По словам Хабирова, жертв и разрушений в результате атаки нет. Отмечается, что предприятия функционируют в штатном режиме.


Атаке подвергся завод «Башнефть — Уфанефтехим», пишет РБК Уфа со ссылкой на источник. Издание уточняет, что, по оценкам экстренных служб, система обороны критической инфраструктуры сработала эффективно.


Также источник издания утверждает, что ограничения на работу аэропорта Уфы вводились из-за угрозы атаки беспилотников.

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#уфа #нефтезавод #бпла
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