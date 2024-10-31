Патриарх Кирилл: Попытки привить неоязыческие симпатии бросают вызов подлинным ценностям русского мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в образовательной сфере наблюдаются попытки привить неоязыческие симпатии, что представляет собой некий вызов подлинным ценностям Русского мира. Об этом он сказал на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора.





По словам предстоятеля РПЦ, дело не только в Наталье Поклонской, опубликовавшей поздравления с кельтским праздником Самайном. Патриарх добавил, что ряд государственных школ в регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хеллоуин, переименовав его в Велесову ночь, чтобы придать ему оттенок якобы исконно славянского праздника.





По мнению священнослужителя, таким образом происходит подмена ценностей, фальсификация национальной истории и умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа.





Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы России Наталья Поклонская 31 октября опубликовала в своих соцсетях пост-поздравление с кельтским праздником Самайн. Она порекомендовала подписчикам в эту ночь вспоминать своих умерших родичей, приготовить для них символическое угощение, подвести итоги своего личного пути и построить планы на будущее.