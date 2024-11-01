В Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО перехватили 83 украинских беспилотника

36 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 20 — над Брянской областью, 12 — в Крыму, восемь — в Воронежской области. Также четыре дрона нейтрализованы над Орловской и три — над Белгородской областью.





Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. По информации губернатора, в результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома.





Губернатор Курской области Алексей Смирнов указал в своем Telegram-канале, что «в промежуток с 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября в небе Курской области сбит 61 украинский БПЛА самолетного типа». Также он поблагодарил бойцов сил ПВО.