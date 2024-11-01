Лавров заявил о двойных стандартах Турции по Украине

Он добавил, что «к сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере», а «турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан».





По словам Лаврова, «это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги».





Министр указал, что президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому «маловероятно, что посреднические усилия какой-либо страны, включая Турцию, увенчаются успехом».





Лавров поприветствовал заинтересованность Турции в сближении с БРИКС и отметил, что Анкара способна внести существенный вклад в дальнейшее развитие объединения.