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Лавров заявил о двойных стандартах Турции по Украине
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Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан, подчеркнул министр иностранных дел undefined
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Лавров заявил о двойных стандартах Турции по Украине

Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан, подчеркнул министр иностранных дел

Военно-техническое сотрудничество Анкары и Киева вызывает недоумение на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение в интервью турецкой газете Hurriyet озвучил глава МИД России Сергей Лавров.

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Он добавил, что «к сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере», а «турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан». 


По словам Лаврова, «это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги». 


Министр указал, что президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому «маловероятно, что посреднические усилия какой-либо страны, включая Турцию, увенчаются успехом».


Лавров поприветствовал заинтересованность Турции в сближении с БРИКС и отметил, что Анкара способна внести существенный вклад в дальнейшее развитие объединения.

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