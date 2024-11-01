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Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы на Ставрополье
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На месте инцидента работают экстренные службы undefined
Новости

Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы на Ставрополье

На месте инцидента работают экстренные службы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале. 

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По данным Владимирова, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Подробности не сообщаются. 


Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 83 украинских дрона.


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