Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы на Ставрополье

По данным Владимирова, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Подробности не сообщаются.





Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 83 украинских дрона.





Глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. По информации губернатора, в результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома.